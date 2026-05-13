В Темрюкском районе потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидирован, сообщили в оперштабе Кубани. Возгорание возникло после падения обломков беспилотного летательного аппарата в ночь на 13 мая.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В тушении были задействованы порядка 100 человек, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что на территории предприятия произошло возгорание оборудования после падения обломков БПЛА. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Вячеслав Рыжков

