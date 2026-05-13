Валерий Карпин опубликовал расширенный состав сборной на предстоящие товарищеские матчи с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Встречи пройдут в конце мая и начале июня. Главной неожиданностью в этом списке стал юный игрок из Англии Амир Ибрагимов, который родился в Дагестане.

Права на футболиста принадлежат клубу «Манчестер Юнайтед». В составе основной команды он пока на поле не выходил, но играл за юниоров и даже был капитаном красных в возрастной категории до 18 лет. В Англии Ибрагимов с 11 лет и успел сыграть за сборную этой страны среди 15-16-летних. Более того, он даже забил победный гол итальянцам. Но в итоге Ибрагимов все-таки решил выступать за российскую команду, и сейчас пришло время тренерскому штабу познакомиться с перспективным полузащитником, считает комментатор Александр Аксенов:

«Я знаю, для Валерия Карпина очень важно понимать не только игровые характеристики, но и ментальные настройки — что там у человека в голове. Так что я думаю, это знакомство действительно даст возможность попробовать игрока в составе нашей сборной».

Ибрагимов пока вошел только в расширенный состав из 36 футболистов. В окончательном списке фамилий, конечно, поубавится, и пока непонятно, останется там Ибрагимов или нет. Хотя Валерий Карпин не раз подчеркивал: сборная не проводит официальных игр, новички в команде будут появляться постоянно.

«Мы проводим только товарищеские матчи, поэтому имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на их нынешнее состояние».

В связи с этим многие эксперты предъявляют Карпину претензии. Мол, костяк сборной за все это время так и не появился. И если команду вернут на международный уровень и появятся официальные встречи, без постоянного состава адаптироваться будет сложнее, уверен комментатор Олег Пирожков:

«Сборная и ее тренер в контрольных матчах пытаются внедрять элементы современного футбола. Но без стабильного основного состава это делать гораздо сложнее, чем при стабильном».

Стоит отметить, что среди нападающих появился Александр Соболев, которого в главную команду не вызывали достаточно долго. Есть в списке Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед». А вот Матвей Сафонов в ближайших матчах сборной точно не сыграет. Но тут уважительная причина — он будет защищать ворота ПСЖ в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» 30 мая в Будапеште.

Ну а наша сборная сыграет 28 мая с Египтом на выезде, а 5 и 9 июня дома — с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Эти встречи пройдут в Волгограде и Калининграде.

Владимир Осипов