Четырех жителей Ставрополья осудили условно за продажу безакцизного алкоголя

Нефтекумский районный суд признал виновными в хранении и сбыте немаркированного алкоголя в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд установил, что обвиняемые хранили и продавали немаркированный алкоголь без необходимой лицензии. Стоимость изъятой продукции составила 3,2 млн руб. «Суд признал подсудимых виновными в совершении вышеуказанных преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года»,— уточняется в сообщении. Кроме того, у двоих фигурантов дела конфискованы и обращены в доход государства 1,7 млн руб.

Наталья Шинкарева