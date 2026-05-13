В Новороссийске начали благоустраивать сквер медиков

В центре Новороссийска начались работы по благоустройству сквера медицинских работников, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Сквер планируют открыть для посещения в сентябре текущего года.

Сквер медиков благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За обустройство новой общественной территории на пересечении улиц Магистральной и Советов проголосовало более 44 тыс. человек.

Площадь сквера составляет свыше 5 тыс. кв. м. На участке демонтируют старую плитку, скамейки и фонари, а также выравнивают грунт для осуществления последующих работ по благоустройству. Они будут проводиться в три этапа.

Как сообщил Андрей Кравченко, в сквере медиков планируют создать удобные пешеходные дорожки, зоны отдыха и игровые площадки для детей. На территории установят скульптуру «Врачевателям Новороссийска» и доску почета с именами заслуженных медработников города.

София Моисеенко