В Новороссийске начали благоустраивать сквер медиков
В центре Новороссийска начались работы по благоустройству сквера медицинских работников, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Сквер планируют открыть для посещения в сентябре текущего года.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сквер медиков благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За обустройство новой общественной территории на пересечении улиц Магистральной и Советов проголосовало более 44 тыс. человек.
Площадь сквера составляет свыше 5 тыс. кв. м. На участке демонтируют старую плитку, скамейки и фонари, а также выравнивают грунт для осуществления последующих работ по благоустройству. Они будут проводиться в три этапа.
Как сообщил Андрей Кравченко, в сквере медиков планируют создать удобные пешеходные дорожки, зоны отдыха и игровые площадки для детей. На территории установят скульптуру «Врачевателям Новороссийска» и доску почета с именами заслуженных медработников города.