В Ставрополе суд рассмотрит дело о служебном подлоге инженера МЧС

В Ставрополе направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении старшего инженера одного из регионального управлений МЧС по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что с ноября 2023 года по февраль 2025 года обвиняемый заверял табели учета рабочего времени на троих сотрудников ведомства, хотя фактически они на службу не являлись. «Прогульщикам» в результате выплатили около 500 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Ставрополя.

Константин Соловьев

