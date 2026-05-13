Интерес жителей Москвы к недвижимости в Геленджике вырос на 17%

Московские покупатели формируют основной спрос на рынке элитных апартаментов Краснодарского края, обеспечивая около 60% сделок в этом сегменте по итогам первых месяцев 2026 года. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Сады морей».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам анализа, еще 20% покупок приходится на жителей Краснодарского края, 15% — на покупателей из Санкт-Петербурга. Оставшиеся 5% формируют клиенты из регионов Центрального федерального округа и нефтегазовых субъектов России.

Похожие оценки приводят и консультанты рынка. По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, в последнее время часть регионального спроса смещается с Кубани в сторону новых проектов в Крыму, чему способствует сочетание локационной привлекательности и относительно более низкого входного чека при потенциале роста стоимости.

В целом, по данным проекта «Сады морей», в первом квартале 2026 года совокупный спрос на недвижимость в Краснодарском крае снизился на 13% в годовом выражении. Наиболее заметное падение зафиксировано в Сочи, где интерес к объектам сократился на 28%.

На этом фоне, отмечают аналитики, выделяется Геленджик. Несмотря на снижение числа запросов на новые проекты, объем фактических сделок здесь вырос на 9%, а количество обращений со стороны московских покупателей увеличилось на 17%. Аналогичная динамика наблюдается и со стороны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как отмечает руководитель проекта «Сады морей» Олег Сакадин, рынок премиальной недвижимости демонстрирует смещение в сторону более взвешенного выбора: инвесторы чаще рассматривают менее перегретые локации с сопоставимым уровнем качества проектов и инфраструктуры. По его словам, при аналогичных характеристиках объектов стоимость в Геленджике остается ниже, чем в Сочи, что формирует потенциал для дальнейшего роста этого направления.

Вячеслав Рыжков