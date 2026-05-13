Зерно обеспечило основную часть агроэкспорта Ставрополья в 2026 году

С начала 2026 года Ставропольский край экспортировал 257 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса, что составляет 19,6% от годового планового показателя. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Как уточнили в ведомстве, основную долю поставок за рубеж обеспечила зерновая продукция. По состоянию на 26 апреля объем ее экспорта достиг 158,1 тыс. тонн.

Значительные объемы также пришлись на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности — 27,5 тыс. тонн. Экспорт продукции категории мяса и молока составил 24,2 тыс. тонн. Кроме того, за рубеж было поставлено 17,4 тыс. тонн масложировой продукции и 29,8 тыс. тонн прочих товаров АПК, включая рыбу и морепродукты.

Ключевыми импортерами ставропольской агропродукции стали Азербайджан, Саудовская Аравия и Грузия. В министерстве отметили, что в регионе продолжается работа по расширению географии поставок и увеличению номенклатуры экспортируемой продукции.

Ранее сообщалось, что экспорт молочной продукции из Ставропольского края по итогам первого квартала 2026 года вырос в 10 раз. За январь—март объем зарубежных поставок молочной продукции составил $304,3 тыс.

