Депутаты одобрили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность главы правительства Дагестана

В ходе заседания депутаты Народного Собрания Дагестана утчердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского парламента.

«Магомед Исрафилович обладает большим руководящим, управленческим опытом, приобретенными в годы военной и государственной службы, в том числе на должности в том числе и на должности заместителя полпреда президента РФ»,— сказано в сообщении.

Ранее господин Рамазанов занимал должность заместителя полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федерально округе (ДФО). Однако в начале апреля президент Владимир Путин поручил ему вернуться в Дагестан, чтобы он мог принять участие в работе межведомственного оперативного штаба, занимавшегося ликвидацией последствий наводнения в республике.

Наталья Шинкарева