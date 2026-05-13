В Ставропольском крае конфисковали три автомобиля и мотоцикл в доход государства

В Шпаковском округе приставы конфисковали у обвиняемого в нетрезвой езде три машины и мотоцикл. Об этом сообщает управление ФССП России по Ставропольскому краю.

Из-за того, что местные жители привлекались за подобное правонарушение, все четверо были признаны виновными по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Помимо штрафа с лишением права управления транспортными средствами, суд постановил конфисковать машины и мотоцикл в доход государства.

«В целях исполнения требований исполнительного документа судебные приставы Михайловска выехали по месту хранения транспорта и конфисковали его. После чего судебные приставы передали все машины и мотоцикл, обращенные в доход государства, в уполномоченный орган по акту приема-передачи», — отмечается в сообщении.

