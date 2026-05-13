Суд утвердил мировое соглашение между «Мантера-Групп» и Тиграном Ефремяном

Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение по делу №СИП-9622024, заключенное между ООО «Мантера-Групп» и индивидуальным предпринимателем Тиграном Ефремяном. Ранее общество обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам из-за их неиспользования. К участию в деле в качестве третьего лица была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

До начала заседания от сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. Изучив текст документа, подписанного ответчиком и первым заместителем генерального директора «Мантера-Групп» Павлом Перовым, суд пришел к выводу, что соглашение не нарушает закон и права третьих лиц.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мантера-Групп» зарегистрировано в 2009 году. Отрасль — деятельность холдинговых компаний. Руководитель — Вадим Трукшин, бенефициар — Андрей Скок. Чистый убыток предприятия в 2025 году составил более 1,1 млрд руб.

Согласно условиям мирового соглашения, истец обязался выплатить ответчику 12 млн руб. В свою очередь предприниматель, обладающий исключительными правами на товарные знаки, предоставит истцу безотзывные, безвозмездные и бессрочные письма-согласия на использование обозначений на территории России. Документ разрешает использование в коммерции, рекламе и продвижении товаров, а также внесение изменений в регистрационные сведения.

В связи с заключением мирового соглашения производство по делу прекращено. Повторное обращение в арбитражный суд по тому же спору не допускается.

Елена Турбина