В Анапе завезли песок на участок пляжа протяженностью 3 км

В Анапе завершена поставка основного объема песка для восстановления пляжной территории протяженностью около 3 км. Работы ведутся на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк», сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщается, всего на побережье завезено порядка 74,3 тыс. кубометров песка. На участке длиной чуть более 2 км уже завершено выравнивание нового покрытия, территория подготовлена к оценке и проверке готовности к приему отдыхающих.

Еще на одном километре береговой линии работы находятся на завершающей стадии. Параллельно продолжается завоз песка на следующие участки в направлении от санатория «Бимлюк» к селу Витязево.

В работах задействованы 16 единиц инженерной техники и 70 самосвалов.

Вячеслав Рыжков

