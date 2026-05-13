Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На участок пляжа протяженностью 3 км в Анапе завезли необходимый объем песка

В Анапе завершен основной завоз песка для восстановления пляжной линии протяженностью около 3 км на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк», передает оперштаб Кубани.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным властей, на побережье доставлено порядка 74,3 тыс. кубометров песка. На отрезке длиной более 2 км уже завершены работы по его распределению и выравниванию, территория подготовлена к проверке готовности к приему отдыхающих.

Еще примерно на 1 км береговой линии работы находятся на завершающей стадии. Одновременно продолжается завоз песка на последующие участки — в направлении от санатория «Бимлюк» к селу Витязево.

В работах задействованы 16 единиц инженерной техники и около 70 самосвалов.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все