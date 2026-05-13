На птицефабрике под Петербургом иностранцы устроили массовую драку

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства беспрецедентного по масштабу столкновения на предприятии в Кировском районе Ленинградской области. В драке, вспыхнувшей накануне, приняли участие около 60 человек, пишет «Фонтанка».

Причиной драки послужил словесный конфликт

Инцидент произошел на территории птицефабрики «Синявинская» в поселке Приладожский. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участниками конфликта стали примерно 60 человек. В результате столкновения 20 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Состояние семерых из них врачи оценивают как тяжелое.

По предварительной версии следствия, причиной эскалации послужил словесный конфликт между представителями среднеазиатского и южноазиатского регионов. В настоящий момент полиция опрашивает 12 иностранных граждан в возрасте от 21 до 39 лет.

