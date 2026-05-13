Силы ПВО уничтожили беспилотники над Черным и Азовским морями

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 13 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, Калмыкией и Крымом. Отдельно в Минобороны сообщили, что часть целей уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на 13 мая беспилотники атаковали Темрюкский район. В результате происшествия пострадали два человека. Также после атаки произошло возгорание на одном из предприятий.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности, который объявили вечером 12 мая.

В регионе продолжают действовать дополнительные меры безопасности. На Кубани запрещены фото- и видеосъемка атак беспилотников, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также публикация информации о расположении военных, критически важных и потенциально опасных объектов.

За нарушение ограничений предусмотрены административные штрафы. Для жителей региона штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

За повторное нарушение штрафы увеличиваются. Для граждан они могут достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 300 тыс. руб.

Жителям Кубани также напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или пытаться их перемещать. О подобных находках необходимо сразу сообщать по номеру 112.

Мария Удовик