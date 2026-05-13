На Ставрополье иностранцы стали на 54% реже подавать заявления на проживание

В Ставропольском крае полиция вынесла 688 решений об аннулировании патентов на осуществление трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, за четыре месяца 2026 года в крае зафиксировали снижение количества заявлений на выдачу документов для проживания в Российской Федерации. Число заявлений на получение разрешений на временное проживание сократилось на 46%, на получение вида на жительство — на 54%. В то же время увеличился показатель аннулирования разрешений по сравнению с предыдущим годом — на 243,4%.

Отмечается также, что в 26 раз увеличился рост принятых решений об аннулировании патентов на осуществление трудовой деятельности за несоблюдение иностранными гражданами требований законодательства Российской Федерации. С начала года на Ставрополье возбуждено 116 уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере миграции, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Константин Соловьев