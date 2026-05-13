Свыше 116 тыс. екатеринбуржцев отдали голоса в голосовании за благоустройство

За объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Екатеринбурге проголосовали более 116 тыс. человек, сообщили в мэрии.

Сейчас лидерами являются бульвар на улице Культуры (16 тыс. голосов), Основинский парк (14 тыс.) и сквер на улице Амундсена (13 тыс.). Также в списке для голосования находится сквер имени Авета Тертеряна в Верх-Исетском районе, за который проголосовали более 2 тыс. человек. Эта зеленая зона вдоль улицы Шаумяна получила имя композитора в 2018 году. На территории есть прогулочные дорожки и детская площадка.

Голосование за 17 объектов в Екатеринбурге, которые могут получить федеральное финансирование на обновление, проходит с 21 апреля по 12 июня. Для реализации благоустройства одного из парков необходимо участие еще как минимум 174 тыс. горожан. Отдать голоса горожане могут через госуслуги или волонтеров.

Ирина Пичурина