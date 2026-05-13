Филармонии Екатеринбурга и Нижнего Тагила обновят в этом году

В течение года в двух филармониях Свердловской области — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле — будет проведен ремонт, о чем губернатор Денис Паслер объявил в своем Telegram-канале. Всего в регионе в 2026 году собираются обновить 137 государственных и муниципальных учреждений культуры.

В список объектов для модернизации также попали три театра в Екатеринбурге и Ирбите, а также восемь музеев на территории Среднего Урала, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Новое оборудование поступит в 37 сельских учреждений культуры. В Кировграде в августе завершится строительство Центра культурного развития. Кроме того, в ближайшие два года будут обновлены четыре дома культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, три библиотеки в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, Костинский историко-художественный музей.

Ремонт филармонии в Нижнем Тагиле начался в августе прошлого года. На работы из бюджета города было выделено 22 млн руб.

