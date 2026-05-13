В Анапе обследовали более 200 самостроев

В Анапе продолжается мониторинг объектов капитального строительства на предмет соблюдения градостроительного законодательства. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По ее словам, специалисты обследовали еще 30 объектов, имеющих признаки эксплуатации без официального ввода в гражданский оборот. Всего на сегодняшний день проверено 232 подобных строения. Речь идет как о частных и многоквартирных домах, так и об объектах размещения, торговли и сферы потребительских услуг.

Кроме того, в ходе проверок были выявлены земельные участки, на которых строительство не началось, несмотря на наличие разрешительной документации, выданной более десяти лет назад.

По всем установленным нарушениям правообладателям направляются предостережения, а также формируются материалы для обращения в суд.

В администрации Анапы отметили, что собственники объектов, эксплуатируемых без соответствующих разрешений, могут избежать судебных разбирательств, если узаконят недвижимость. Для этого необходимо обратиться в управление архитектуры за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо за продлением сроков действия разрешения на строительство, если работы еще не завершены.

Вячеслав Рыжков