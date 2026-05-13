В Семикаракорске устанавливаются обстоятельства гибели пешехода
В Семикаракорске неустановленный пешеход погиб при переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Происшествие произошло накануне ночью, 12 мая, на улице Калинина. По предварительной информации, 24-летний Opel допустил наезд пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД, устанавливающие обстоятельства случившегося.