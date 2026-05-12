Главные новости за 12 мая. Кавказ

Администрация Ставрополя объявила конкурс на создание официального логотипа, посвященного 250-летию города. Прием заявок стартовал 12 мая и продлится до 7 июня.

В Карачаево-Черкессии прокуратура обратилась в суд с иском к региональному Минприроды. Надзорное ведомство требует создать охранные зоны 56 природных памятников в республике.

Власти Ставропольского края приняли решение перевести школы и учреждения среднего профессионального образования на дистанционный режим работы 12 и 13 мая в связи с ухудшением погоды.

Выручка частного медицинского сектора Ставропольского края по итогам 2025 года достигла 24,3 млрд руб., увеличившись за год на 31,4%, или почти на 6 млрд руб.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 27 мая 2026 года нерабочим днем в республике в связи с празднованием Курбан-байрама.

Сергей Барабанов назначен на должность председателя Ставропольского краевого суда на шестилетний срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.