Главные новости за 12 мая. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 12 мая в Миллеровском районе был сбит беспилотник. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Ростовской области запретят розничную продажу алкогольной продукции в день последних звонков — 26 мая.

Экспорт растительного масла из Ростовской области в январе–марте 2026 года увеличился до 6,3 тыс. тонн, что в 7,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Основным направлением поставок в первом квартале стала Турция.

Ростовская компания-разработчик ООО «Скайвей» получила статус резидента «Сколково». В прошлом году предприятие завершило тяговые испытания грузопассажирского дрона, который способен перевозить грузы до 500 кг.

Компания из Грозного обжаловала в УФАС итоги конкурса на капитальный ремонт общежития Таганрогского института имени Чехова с начальной ценой 86,7 млн руб., заявив о немотивированном присвоении ей нуля баллов по критерию квалификации при наличии документально подтвержденного опыта исполнения контрактов.

Конкурсный управляющий выставил на аукцион 99,8% обыкновенных акций ЗАО «Приазовье», 100 % доли в уставном капитале ООО «Лидер Инвест» и право требования задолженности к ЗАО «Приазовье» 33,9 млн руб., принадлежащие банкроту Константину Колоскову за 1,2 млрд руб.

СК возбудил уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений в поселке Целина. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела.