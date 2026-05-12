В Дагестане назначены семь новых судей

Указом президента России Владимира Путина в республике Дагестан назначены семь новых судий Верховного суда республики, районных и городских судов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно указу, председателем Акушинского районного суда назначен Тимур Исмаилов, председателем Дербентского городского суда — Максим Юрин. Судьей Верховного суда Дагестана назначен Виталий Мартышкин. Также судьей Кизлярского районного суда стала Елена Курбанова, Кировского райсуда Махачкалы — Артур Маллаев, Ленинского райсуда Махачкалы — Виктория Васильева. Судьей Новолакского районного суда назначен Расул Магомедов.

Наталья Шинкарева