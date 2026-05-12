Главные новости за 12 мая. Сочи

Центральный районный суд Сочи вынес приговор генеральному директору ООО «Многофункциональный депозитарный центр», признанному виновным в серии краж денежных средств из депозитарных ячеек клиентов. Общий ущерб превысил 200 млн руб.

Официальное открытие летнего сезона на курорте запланировано на 30 мая — День города. Подготовка ведется в рамках концепции «Выбирай Сочи».

Около 314 тыс. туристов посетили Сочи в период майских праздников. С начала 2026 года курорт федерального значения принял уже более 2,1 млн отдыхающих.

Сроки реконструкции очистных сооружений в Сочи продлили до 2030 года. Изменения произошли из-за возникших в ходе подготовки работ ограничений, связанных с зонами горно-санитарной охраны.

Сотрудники отдела полиции Лазаревского района Сочи совместно с коллегами из службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю провели операцию по проверке соблюдения миграционного законодательства. Силовую поддержку оказывал спецназ регионального управления Росгвардии.

В Сочи начал работать новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь жители и гости курорта могут оплачивать поездки во всех городских автобусах через сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go.

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из русла горной реки в Сочи тело погибшего мужчины. Работы продолжались шесть часов.

В Туапсе с береговой линии собрали и вывезли более 27,7 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют 546 человек и 103 единицы техники.