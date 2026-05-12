Главные новости за 12 мая. Новороссийск
Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла продолжается в соответствии с утвержденным графиком.
Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке Новороссийска в I квартале 2026 года составила 239 тыс. руб.
Глава Анапы Светлана Маслова объяснила, почему в городе периодически возникает запах газа.
Анапа и Новороссийск вошли в топ направлений для поездок в мае.
В Новороссийске за первые четыре месяца работы системы интеллектуального видеонаблюдения было вынесено несколько тысяч постановлений о нарушениях правил благоустройства и дорожного движения.
Строительство жилых комплексов «Посейдон» и «Суджук-Кале» в Новороссийске приостановлено более года, на ситуацию неоднократно обращали внимание жители города. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти намерены подключиться к решению вопроса и добиваться привлечения к ответственности недобросовестного застройщика.
В Анапе почти на две недели ограничат движение в центре города.