В Анапе почти на две недели ограничат движение в центре города

С 20 мая по 1 августа в Анапе будет ограничено движение транспорта на участке улицы Ленина в районе станции скорой медицинской помощи. Ограничения связаны с проведением комплексного ремонта теплотрассы в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщила глава города Светлана Маслова.

По ее словам, ремонт обусловлен критическим состоянием тепловой магистрали, обеспечивающей подачу тепла и горячей воды в 44 многоквартирных дома и два социально значимых объекта. Сети эксплуатируются около 40 лет и ранее капитально не ремонтировались, что создает риск их аварийного выхода из строя в зимний период.

В рамках работ планируется полная замена участка теплотрассы диаметром 300 мм и протяженностью 160 погонных метров в двухтрубном исполнении. Параллельно будут проведены ремонтные мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения, а также других инженерных коммуникациях. В администрации отметили, что выполнение работ возможно только в летний профилактический период.

На время ремонта будет организована временная схема дорожного движения: со стороны Супсеха по улице Ленина предусмотрен поворот направо на улицу Промышленную и налево на улицу Крылова; с улицы Крылова — поворот направо в сторону Супсеха и движение прямо на улицу Промышленную.

Вячеслав Рыжков