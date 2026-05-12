Двоих жителей Ростовской области будут судить за изготовление 100 кг наркотиков

В суд передано дело в отношении двоих жителей Ростовской области, которых подозревают в организации преступного сообщества, изготовлении наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемые в 2024 году организовали в Родионово-Несветайском районе Ростовской области химическую лабораторию. Там они произвели более 100 кг мефедрона для последующего сбыта.

Наталья Шинкарева

