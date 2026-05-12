В Махачкале возбудили дело о халатности из-за ненадлежащего состояния дорог

Дело по факту халатности при организации дорожной структуры (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, сотрудники администрации города и муниципальных учреждений, отвечающих щза организацию дорожной деятельности, «допустили ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей». «Установлено, что вследствие непринятия необходимых мер по установке дорожных барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции, а также ненадлежащего содержания автомобильных дорог местного значения на участках города Махачкалы, в том числе в поселке Ленинкент, неоднократно происходили случаи опрокидывания транспортных средств в канал»,— говорится в сообщении.

В рамках дела в городкой администрации провели обыск, изъята документация, которая имеет значение для уголовного дела.

Наталья Шинкарева