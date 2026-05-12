Суд изъял имущество бывшего министра КЧР на 64,6 млн рублей

Черкесский городской суд удовлетворил требования прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики о конфискации в пользу государства имущества бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Сумма изъятого имущества превысила 64,6 млн руб. В доход государства обращены 22 объекта недвижимости и три автомобиля.

Дмитрий Бугаев находится под арестом по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что бывший министр организовал фиктивный аукцион по продаже имущества в 2019 году. Предприятие «Теплоэнерго» передало активы в казну КЧР, но министр исключил конкурентов и передал их подконтрольной компании по заниженной цене. Это напрямую ударило по региональным финансам на 16,7 млн руб.

Наталья Шинкарева