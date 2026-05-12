В Ростове с начала мая составили 35 протоколов за незаконную торговлю

В Ростове-на-Дону за первую половину мая провели два масштабных рейда в Пролетарском районе по выявлению незаконных объектов торговли. Об этом сообщила глава потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По выявленным фактам к административной ответственности привлекли 15 физлиц, на которых составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

«Напомню, что «удобства» стихийной торговли влекут за собой серьезные риски: непроверенная продукция угрожает здоровью покупателей, портит внешний облик города и не отвечает установленным требованиям безопасности», — написала госпожа Гелас.

Константин Соловьев

