Курский губернатор подписал закон о «патентной коробке»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал закон о «патентной коробке», проект которого был внесен в областную думу по его инициативе. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Для организаций, зарегистрировавших права на интеллектуальную собственность в Роспатенте и передавших ее третьим лицам по лицензионному договору, региональная часть налога на прибыль обнуляется. Льгота в Курской области вводится на пять лет для поддержки научных разработок. По словам губернатора Александра Хинштейна, нулевая налоговая ставка должна стимулировать создание в регионе новых высокотехнологичных предприятий.

В феврале губернатор Курской области поручил проработать вопрос о повышении стоимости патента для трудовых мигрантов. С 1 января его стоимость равняется 10 470 руб.

Курская область — не первый регион, где введена «патентная коробка». По данным Роспатента, она уже действует в ряде регионов: Республике Мордовии, Ульяновской, Амурской, Новосибирской, Новгородской и Кемеровской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

Кабира Гасанова