Бежать со всех ног

Сегодня высшая школа балансирует между необходимостью адаптации к технологическим изменениям и сохранением контроля над цифровой инфраструктурой. По данным исследователей, сейчас 66% преподавателей и ученых в России признают использование ИИ в своей работе. Как в 2026 году университеты перестраивают привычные процессы, от перехода на российское ПО до защиты ИИ-систем и внедрения цифровых помощников в административную работу, рассказали представители вузов в ходе академического завтрака, организованного ИД «Коммерсантъ Северо-Запад» совместно с «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Иван Луковников, руководитель отдела продвижения инфраструктурных решений в СЗФО компании «Софтлайн Решения»

Российское ПО: от закупки до эксплуатации в одном окне

Сессию закрытого экспертного завтрака в «Лотте отеле» для представителей вузов начали темой, без которой, как показал дальнейший разговор, все остальные дискуссии теряют практический смысл: с инфраструктуры и софта. Руководитель отдела продвижения инфраструктурных решений в СЗФО компании «Софтлайн Решения» Иван Луковников представил подход к сопровождению российского ПО по принципу «единого окна» — от подбора и закупки до внедрения, обучения и поддержки. По словам эксперта, при миграции на отечественный софт важно обратить внимание не только на выбор продукта, но на управление всем жизненным циклом: от тестирования и закупки до технической поддержки и обучения сотрудников.

«Мы предоставляем комплексную поддержку при выборе, внедрении и эксплуатации российского ПО, подтвержденную 30-летним опытом партнерства с мировыми лидерами ИТ-рынка»,— рассказал господин Луковников.

В качестве примера он привел переход Башкирского государственного медицинского университета на продукты ГК «Астра», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Киберпротект» и «РЕД СОФТ». Отдельный акцент был сделан на том, что вузу в таком случае нужна не просто поставка программных продуктов, а понятная система сопровождения, особенно если речь идет о мультивендорной среде.

Сергей Лихачев, руководитель по работе с учреждениями образования «Яндекс 360»

ИИ и экономия ресурсов

В ходе обсуждения участники коснулись темы практической пользы ИИ. Руководитель по работе с учреждениями образования «Яндекс 360» Сергей Лихачев рассказал об инструментах, которые могут встроиться в повседневную работу вуза уже сегодня: умная база знаний «Проекты», AI-чат, нейровиджеты для сайта или внутренняя система и конструктор для создания собственных агентов. Логика здесь проста: если университету приходится обрабатывать массу внутренних документов, согласований и запросов, то часть этой рутины можно переложить на цифровые инструменты.

Декан факультета компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Холод отметил, что университет по определению остается довольно инертной системой, а потому внедрение ИИ идет неравномерно и часто зависит от инициативы самих сотрудников и студентов. По его словам, кадры нередко становятся главными драйверами таких изменений: кто-то использует ИИ для отчетов и презентаций, кто-то — для создания внутренних сервисов.

Заведующий кафедрой «Информационные и вычислительные системы» ПГУПС (Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) Сергей Ермаков сформулировал представление об образовании будущего: искусственный интеллект, по его словам, преподавателя не заменит, но преподаватель, умеющий пользоваться ИИ, вполне может заменить того, кто этим инструментом пренебрегает. В контексте разговора это прозвучало как довольно точное описание того, как сейчас меняется образовательная среда: не революционно, а через постепенное перераспределение навыков и ролей.

Андрей Хлебников, руководитель департамента технологического развития ГК Softline (слева), Иван Холод, декан факультета компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Безопасность ИИ-систем: комплексный подход вместо точечных заплаток

Следующий блок был посвящен безопасности ИИ-систем, и здесь тон беседы заметно изменился. Руководитель департамента технологического развития ГК Softline Андрей Хлебников напомнил, что воспринимать защиту ИИ как набор разрозненных мер уже недостаточно. Речь, по его словам, должна идти о системном подходе, который учитывает и сами данные, и жизненный цикл модели, и внешние источники, и возможные сценарии атак.

Отдельно эксперт остановился на двух логиках анализа рисков — «снизу вверх» и «сверху вниз». Одна начинается от объектов воздействия и ведет к угрозам, другая — от недопустимых событий к уязвимостям. По мнению Хлебникова, работать эффективно можно только при сочетании обоих подходов. Среди практических направлений защиты он назвал контроль происхождения датасетов, управление входными и выходными фильтрами, защиту от prompt injection и jailbreak-атак (перехват управления и обход ограничений — два типа угроз, связанных с безопасностью больших языковых моделей), а также контроль цепочки поставок — от моделей и фреймворков до внешних данных.

Фактор времени в теме защиты ИИ имеет критичное значение, так как практика показывает, что решения с компонентами нейросети появляются в компаниях и организациях очень быстро, иногда это могут быть десятки отдельных систем в год.

Участники мероприятия

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» — процитировал эксперт Льюиса Кэрролла.

Формулировка хорошо легла на общий тон разговора: университеты не просто осваивают ИИ, а вынуждены делать это в условиях, когда новые инструменты появляются быстрее, чем успевают формироваться регламенты и защитные сценарии.

Практическую часть дискуссии продолжил Иван Карпов, менеджер по цифровой трансформации НТК «Новые технологии и материалы» СПбПУ. Он рассказал о кейсе применения ИИ-агентов для административных задач университета. По его словам, команде нужно было выстроить процесс поиска клиентов и заказчиков с нуля, без ручной работы, и для этого использовали облачного ИИ-агента, способного автономно управлять браузером. Для тех, кому важно локальное развертывание без передачи данных в облако, был назван и другой вариант — ИИ-ассистент с открытым исходным кодом, который можно установить на собственный сервер вуза и использовать через мессенджер.

Иван Карпов, менеджер по цифровой трансформации НТК «Новые технологии и материалы» СПбПУ (слева), Андрей Хлебников, руководитель департамента технологического развития ГК Softline

Карпов сделал акцент на том, что речь уже не о перспективах на будущее, а о рабочих инструментах, которые можно применять прямо сейчас. «ИИ-агенты уже работают. Это не будущее — это реальные задачи с реальным результатом, доступные прямо сейчас»,— подчеркнул спикер.

В его выступлении особенно запомнилась не технологическая часть сама по себе, а масштаб результата: 1880 писем за один день — именно такие цифры превращают разговор об ИИ из теоретического в прикладной.

Университеты сегодня одновременно переходят на российское ПО, осваивают ИИ в ежедневной работе и сталкиваются с новыми рисками, которые требуют уже не точечных мер, а выстраивания полноценной цифровой стратегии. И если по ходу обсуждения где-то звучал осторожный оптимизм, то в целом тон был скорее рабочим: времени на принятие решений у вузов немного, а технологий, которые нужно не просто изучить, но и встроить в процессы, становится все больше.

Константин Сестричкин