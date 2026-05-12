В Краснодаре проводят лазерную коррекцию зрения, доступную лишь в двух клиниках мира

Уникальная лазерная коррекция зрения с автоматической компенсацией циклоторсии и центрированием по зрительной оси внедрена в клинике 3Z в Краснодаре.

Ведущий офтальмохирург клиники 3Z Александр Бойко

Фото: пресс-служба 3Z

Как рассказал ведущий офтальмохирург клиники 3Z, кандидат медицинских наук Александр Бойко, на сегодняшний день подобные операции доступны только в двух клиниках мира — в Москве и Краснодаре.

По данным специалиста, новая процедура обеспечивает высокую точность коррекции при астигматизме и близорукости. В лазер передается изображение радужной оболочки, полученное на этапе диагностики, что позволяет автоматически учитывать микродвижения глаза, точно центрировать воздействие по зрительной оси, а также компенсировать циклоторсию — изменение положения глаза при смене позы пациента (с вертикальной при диагностике на горизонтальную во время операции).

«Мы, по сути, шьем костюм индивидуально под каждого человека. Программа учитывает зрительную ось, ось астигматизма и циклоторсию (непрерывное движение глаза под действием гравитации)», — объясняет Александр Бойко.

Разработка была впервые представлена на Европейском форуме в Милане в 2022 году.

«Мы это делаем не потому, что мы красивые или большая клиника, — отметил Александр Бойко. — Мы придумали наш патент, презентовали на конгрессе, где присутствовали вместе с президентом компании Ziemer Франком Зимером. После этого они прислали программу нам в Краснодар».

Процедура занимает около 15 минут на оба глаза и характеризуется быстрым восстановлением зрения. Благодаря низкоэнергетическому воздействию операция является максимально щадящей для тканей глаза.

«Внедрение объединения фемтосекундного лазера и диагностической системы в программной платформе в хирургическую практику 3Z — это значимый шаг в развитии рефракционной хирургии. Мы получаем принципиально новый уровень точности и персонализации лечения, что напрямую влияет на качество зрения пациентов и стабильность результата», — отметил Александр Бойко.

В планах клиники — создание на базе учреждения в Краснодаре мощного лазерного центра коррекции зрения, где будут собраны все существующие на сегодняшний день передовые решения.

