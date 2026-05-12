В Михайловске СК начал проверку после травмирования ребенка на футбольном поле

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка на одной из детских площадок в Михайловске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По предварительным данным правоохранителей, 10-летний мальчик подошел к футбольным воротам и накинул на шею поврежденную сетку, но самостоятельно выбраться не смог. От сдавливания веревкой шеи мальчик потерял сознание, ему на помощь пришли очевидцы.

Проверка организована по признакам ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас правоохранители принимают меры к прекращению использования футбольных ворот до устранения неисправности.

Константин Соловьев