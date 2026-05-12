Из Ростовской области выдворили 54 мигранта, работавших на сельхозпредприятиях

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сельхозугодья» в Ростовской области было составлено 392 протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регоинального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ходе рейда документы были проверены у 1,5 тыс. работников сельскохозяйственных предприятий. В результате за пределы РФ были выдворены 54 нелегальных мигранта, 127 мигрантам был запрещен въезд в страну. Также были задержаны двое граждан, которые находились в федеральном розыске.

«Кроме того, полицейские выявили 12 фактов, содержащих признаки преступлений, включая фиктивную постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания и их фиктивную регистрацию по месту жительства, а также организацию незаконной миграции иностранцев на территорию нашей страны и подделку документов. Так, в отношении жительницы Аксая возбуждено уголовное дело. Установлено, что женщина фиктивно поставила на учёт в своём частном доме 10 приезжих без фактического предоставления им жилья»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева