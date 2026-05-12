В КЧР долг бенефициара «Крестьянского дворика» выставили на торги за 406 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «КФХ «Крестьянский дворик» Петр Черепанов объявил о продаже имущества компании-банкрота. На торги выставлены права требования к Руслану Токову на 405,9 млн руб., следует из сообщения управляющего. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Торги пройдут в форме публичного предложения на электронной площадке МТС «Фабрикант». Прием заявок завершится 29 мая 2026 года в 11:00. Начальная цена лота составляет 405,86 млн руб.

Цена будет снижаться каждые два календарных дня. На первом этапе шаг снижения составит 5% от начальной стоимости. После достижения ряда пороговых значений размер снижения будет последовательно уменьшаться — до 0,5%, 0,1%, 0,01% и 0,001% от начальной цены. Минимальная цена реализации установлена на уровне 4,06 тыс. руб.

Размер задатка для участия в торгах составляет 10% от цены лота, действующей в период подачи заявки. Победитель торгов должен будет заключить договор купли-продажи в течение пяти дней после получения предложения конкурсного управляющего. Оплата по договору должна быть произведена в течение 30 дней.

Как уточняется в сообщении, в случае частичного погашения задолженности в период торгов или после заключения договора уступки, но до полной оплаты, покупная цена будет скорректирована пропорционально уменьшению размера дебиторской задолженности. При полном погашении долга до полной оплаты договор уступки подлежит расторжению, а задаток возвращается покупателю.

ООО «КФХ «Крестьянский дворик» зарегистрировано в селе Красный Курган Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Компания была признана банкротом решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики 6 мая 2022 года по делу № А25-2343/2021, в отношении нее открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Петр Черепанов, член Ассоциации СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

Следующее судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 21 июля 2026 года в Арбитражном суде Карачаево-Черкесской Республики.

По данным СПАРК, бенефициаром ООО «КФХ «Крестьянский дворик» указан Руслан Токов. Основной вид деятельности компании — производство прочих вязаных и трикотажных изделий.

Тат Гаспарян