Медианная стоимость квадратного метра в Новороссийске достигла 239 тысяч рублей

Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке Новороссийска в I квартале 2026 года составила 239 тыс. руб., тогда как в Анапе она достигла 386 тыс., а в Сочи — 459 тыс. руб. Об этом пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Поиска Яндекса по квартирам.

В целом по Черноморскому побережью Краснодарского края медианная цена квадратного метра новостроек в указанный период варьировалась от 239 до 259 тыс. руб.

По информации пресс-службы ССК, наиболее выгодными для приобретения недвижимости с точки зрения цены и расположения остаются Анапа и Новороссийск. Отмечается, что оба города доступнее Сочи и при этом обладают хорошим потенциалом для роста.

Как сообщили представители застройщика, одно из ключевых преимуществ Новороссийска — отсутствие выраженной сезонности. Экономика города находится в активной фазе круглый год благодаря промышленным и логистическим объектам. Это обеспечивает стабильный спрос на аренду и покупку жилья в любое время, а также способствует устойчивому росту цен на недвижимость. В пресс-службе ССК подчеркнули: «Новороссийск — один из лучших городов для инвестиций на черноморском побережье».

В то же время Анапа, согласно данным строительной компании, является одним из ключевых курортов юга России. В городе активно развивается туристическая, социальная и инженерная инфраструктура, появляется все больше объектов, рассчитанных на круглогодичное использование.

«Анапа обладает одним из самых высоких инвестиционных потенциалов среди курортов Черноморского побережья. Средняя цена квадрата в Анапе в несколько раз ниже сочинской, при этом темпы роста выше, чем в Олимпийской столице. Немаловажно, что устойчивый интерес к Анапе сконцентрирован среди семейной аудитории. Это самый стабильный и платежеспособный сегмент», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что одним из ключевых факторов роста стоимости недвижимости является отсутствие перегрева рынка: он еще не достиг своего равновесного значения. Кроме того, появление круглогодичных отельных форматов и объектов комплексной застройки формирует перспективы для увеличения туристического потока. При этом инфраструктурные инвестиции в город-курорт постепенно устраняют дисконт, который сложился во многом из-за выраженной сезонной экономики.

Алина Зорина