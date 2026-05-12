В КБР возбудили три дела за рекламу неаккредитованных туристических услуг

В Кабардино-Балкарии с начала года объявили предостережения двум туроператорам, рекламировавшим услуги неаттестованных лиц, а также возбудили три административных дела. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Отмечается, совершившим проступок впервые, административный штраф заменили на предупреждение. В КБР, как отмечают власти, действуют два центра – Федерации альпинизма России и Федерации спортивного туризма России, аттестующие по направлениям «альпинизм», «горный и пешеходный туризм». Более 90% востребованных маршрутов, требующих специального сопровождения, находятся на находятся на территории особо охраняемых природных зон, где со стороны министерства прямые проверки ограничены.

«С учетом этого основной упор – на мониторинг сети «Интернет»: на регулярной основе фиксируются факты рекламы и продажи услуг инструкторами-проводниками без аттестации», - отмечается в сообщении.

