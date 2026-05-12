Ресторатор из Таганрога признан банкротом из-за долга в 64 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованным заявление ПАО «Сбербанк России» о банкротстве ООО «Мельница». В отношении компании введена процедура наблюдения. Требования банка на сумму 64,8 млн руб. включены в третью очередь реестра кредиторов. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно материалам дела, из этой суммы 54,87 млн руб. составляет основной долг, 9,12 млн руб. — проценты, 793,5 тыс. руб. — неустойка. Неустойка будет учитываться отдельно и погашаться после основного долга и процентов. В реестр также включены судебные расходы по госпошлине в размере 399,5 тыс. руб.

Задолженность образовалась по шести кредитным договорам, заключенным в 2023–2024 годах. Сбербанк предоставил компании 59,9 млн руб. на сроки от 36 до 60 месяцев под ставки от 19,5 до 25,87% годовых. Обеспечением выступают поручительства Давида Кикалейшвили, НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» и АО «Корпорация МСП».

Должник, извещенный о заседании, не направил представителя в суд. Корреспонденция вернулась с отметкой «Истек срок хранения». Временным управляющим назначен Павел Платонов, член САУ СРО «Дело», с вознаграждением 30 тыс. руб. в месяц.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Мельница» зарегистрировано в 2012 году в Таганроге. Компания занимается работой ресторанов и доставкой продуктов. Юридический адрес — Ростовская область, Таганрог, ул. Инструментальная, 15-Б. Директором является Нина Кикалейшвили, бенефициаром — Давид Кикалейшвили. Выручка предприятия в 2025 году составила 14,3 млн руб., чистый убыток — 684 тыс. руб.

Тат Гаспарян