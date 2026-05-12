В Новороссийске «умные» камеры с начала года зафиксировали нарушений на более чем 9 млн рублей

В Новороссийске за первые четыре месяца работы системы интеллектуального видеонаблюдения было вынесено несколько тысяч постановлений о нарушениях правил благоустройства и дорожного движения. Об итогах работы комплекса сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным администрации, чаще всего камеры фиксировали нарушения правил парковки — за этот период было вынесено 1916 постановлений на общую сумму 5,29 млн руб. Еще 292 случая касались перевозки сыпучих грузов без защитного тента, сумма штрафов по ним превысила 1,28 млн руб.

Кроме того, автоматизированная система зафиксировала 115 случаев блокирования доступа к контейнерным площадкам, по которым было начислено штрафов на 238 тыс. руб. Наиболее массовой категорией после нарушений парковки стало несанкционированное размещение отходов — выявлен 1571 эпизод на сумму 2,33 млн руб.

По словам Андрея Кравченко, внедрение систем автоматической фиксации позволило ускорить процесс выявления нарушений и повысить эффективность контроля за соблюдением правил благоустройства. В администрации города считают, что использование умных камер способствует улучшению внешнего облика Новороссийска и повышению дисциплины среди водителей.

Вячеслав Рыжков