Работы по строительству ж/д инфраструктуры Новороссийского транспортного узла идут по графику

Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».

В настоящее время на площадках ведутся строительно-монтажные работы сразу на нескольких участках. В парке «Б» продолжается возведение объектов путевого хозяйства и земляного полотна, строительство водопропускных труб, а также склада сырого песка. На станции Гайдук ведутся работы по благоустройству территории, а на участке Гайдук — блок-пост Кирилловский продолжается строительство объектов путевой инфраструктуры и земляного полотна.

Проект модернизации Новороссийского транспортного узла предусматривает строительство почти 50 км железнодорожных путей, 14 искусственных сооружений, сортировочной горки с эстакадой и автомобильного путепровода тоннельного типа. Кроме того, запланирована реконструкция тяговой подстанции «Гайдук» с увеличением ее мощности.

В «Ространсмодернизации» отметили, что развитие железнодорожной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла Северо-Кавказской железной дороги позволит повысить эффективность грузовых перевозок и окажет положительное влияние на экономику региона. После завершения проекта провозная способность узла должна увеличиться до 43 млн тонн грузов в год.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

