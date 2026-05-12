В Липецкой области потратят 219 млн рублей на вывоз мусора в трех округах

Региональный оператор начал искать подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в трех округах Липецкой области. Речь идет о перевозке до мест размещения, обработки и утилизации ТКО из Чаплыгинского и Добровского округов, а также части Лев-Толстовского района, включающей сельские поселения: Лев-Толстовский, Топовский, Гагаринский, Первомайский, Новочемодановский, Октябрьский, Троицкий сельсоветы. Начальная цена контракта, рассчитанного на два года, — с 1 июля 2026-го по 30 июня 2028-го — составляет 219 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

В документах закупки говорится, что всего за 24 месяца на указанной территории образуется 54,6 млн т отходов. Транспортировать их будут в следующих направлениях:

Чаплыгинский округ — полигон ТКО, расположенный в 3 км к востоку от здания администрации села Ломовое на территории Ломовского сельсовета;

Добровский округ — полигон ТКО, расположенный примерно в 800 м в юго-западном направлении от села Доброе на территории Добровского сельсовета;

Лев-Толстовский район — полигон ТКО, расположенный в 1,8 км к юго-востоку от дома №4 корп. 1 по улице Терешковой города Данкова.

Работу оплатят из собственных средств регионального оператора — ООО «Региональная многопрофильная компания» (РМК). Заявки на участие в торгах принимают до 28 мая. Итоги подведут 29 мая.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» также писал, что ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса около деревни Чаплыгина в Курской области. Компания заявила требование о взыскании возмещения на 100,3 млн руб. Ответчиком по иску выступает областное правительство.

Денис Данилов