В Таганроге планируют скосить 200 га сорняков

В Таганроге планируют скосить около 200 га сорной растительности. На сегодняшний день подрядной организацией выполнены работы по 53 адресам. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Несмотря на предоставленные отчеты, объективная картина на улицах показывает: темпы работ на сегодняшний день низкие. Мириться с такой ситуацией нельзя», — написала глава.

Отмечается, что власти взяли ситуацию под контроль. Подрядчику поручено мобилизовать ресурсы и ускорить процесс.

Кроме того, власти намерены привлечь к покосу бизнес-сообщество.

«Мы не просим предпринимателей брать в руки триммеры и самостоятельно выкашивать весь город. Но проявить социальную ответственность и привести в порядок территорию, непосредственно прилегающую к предприятиям, учреждениям, магазинам, кафе и офисам, — это посильная задача для каждого», — подытожила глава.

