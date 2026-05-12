Тюменца отправили на обязательные работы за ложный донос

Казанский районный суд в Тюменской области назначил 200 часов обязательных работ Михаилу Колдунову, признав его виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления по ч. 1 ст. 306 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что обвиняемый находился в больничной палате с человеком, к которому испытывал неприязнь. Он сообщил полиции о том, что этот гражданин ударил его металлическим стулом по голове, хотя на самом деле такого не было. При этом подсудимый знал об ответственности за ложный донос.

В ходе заседания Михаил Колдунов полностью признал свою вину и подтвердил факт подачи недостоверной информации в правоохранительные органы. Суд учел, что ранее подсудимый не был судим, к административной ответственности не привлекался и по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

