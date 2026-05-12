На Ставрополье расширили меру компенсации обучения для многодетных семей

В Ставропольском крае расширили меру поддержки по оплате обучения для многодетных семей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Сейчас в крае действует компенсация 50% стоимости обучения детей в вузах и колледжах. Отмечается, что в 2025 году ею воспользовались более 2,2 тыс. семей. Кроме того, раньше можно было вернуть половину расходов на обучение одного ребенка, но теперь компенсация предоставляется на каждого ребенка из многодетной семьи, который учится на платной основе.

Мера касается студентов колледжей и высших учебных заведений – направлений бакалавриата, магистратуры, ординатуры, аспирантуры. В то же время компенсацию можно получить и в случае, если обучение оплачивается образовательным кредитом с господдержкой.

