Ливни с градом и ветром до 25 м/с ожидаются на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии

В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии объявлены штормовые предупреждения из-за ухудшения погодных условий 12–13 мая. Об этом сообщили региональные управления МЧС.

По данным ГУ МЧС по КЧР, в республике ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с. Непогода может привести к подтоплению низинных участков, повреждению линий электропередачи и сельхозкультур.

Аналогичный прогноз действует и на территории Ставропольского края. По данным Ставропольского гидрометцентра и МЧС, в регионе до 13 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром 20–25 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, в Ставрополе и на территории Кавказских Минеральных Вод в ближайшие дни сохранится теплая, но неустойчивая погода: температура воздуха днем может достигать +26…+28 градусов, при этом ожидаются кратковременные сильные дожди и грозы.

В МЧС предупредили, что непогода может вызвать локальные подтопления, нарушения работы коммунальной инфраструктуры и осложнение дорожной обстановки. Жителям регионов рекомендовано по возможности ограничить пребывание на улице в период сильного ветра и не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Валерий Климов