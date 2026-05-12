С начала 2026 года контейнерные перевозки на ВСЖД выросли на 8,1%

По итогам января—апреля 2026 года на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) было перевезено 217, 8 тыс. контейнеров ДФЭ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8,1%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На экспорт за этот период было направлено 84,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+11% год к году). Импортные перевозки составили 63,5 тыс. контейнеров ДФЭ (+11,2%). При этом на внутрироссийском сообщении отмечается снижение до 53, 8 тыс. (-8,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных за четыре месяца этого года во всех видах сообщения, выросло на 14,1%, до 170, 4 тыс. ДФЭ. В частности, отмечается рост перевозок бумаги –28,6 тыс. ДФЭ (+12,4% год к году), автомобилей — 14, 4 тыс. (+22,8%), а также химикатов и соды — 22, 1 тыс. (рост в 2,3 раза), метизов — 19,9 тыс. (рост в 1,3 раза), промышленных товаров — 18,4 тыс. (рост в 1,7 раза) и цветных металлов — 18,6 тыс. (рост в 1,4 раза). При этом зафиксирован спад перевозок зерна — 2 тыс. (-34,2%), лесных грузов — 24,2 тыс. (-33,4%), черных металлов — 1,1 тыс. (-29,1%), остальных и сборных грузов — 4,1 тыс. (-14,1%), машин, станков и двигателей — 9,1 тыс. (-10%).

Как писал «Ъ-Сибирь», объем перевезенных контейнерами грузов в зоне действия Западно-Сибирской железной дороги в январе—апреле 2026 года составил 2 млн т, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

