Жительница Георгиевска перевела мошенникам 260 тыс. рублей при попытке устроиться на работу за границей

В Георгиевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 40-летней местной жительницы, переведшей злоумышленникам 260 тыс. руб. при попытке трудоустройства за рубежом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным полиции, женщина обнаружила в одном из мессенджеров объявление о вакансии помощницы по дому за границей и оставила заявку. Позднее с ней связался неизвестный, который обсудил условия работы и детали трудоустройства. После разговора связь с ним прервалась.

Как уточнили в МВД, при повторном звонке женщину переключили на другого собеседника. Он сообщил, что для оформления документов и получения визы необходимо перевести денежные средства. Потерпевшая отправилась в банк и перечислила на указанные реквизиты 260 тыс. руб. После перевода денег предполагаемые работодатели перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД России «Георгиевский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В краевом управлении МВД призвали жителей региона проявлять осторожность при поиске работы и проверять информацию о работодателях перед переводом денежных средств или передачей персональных данных.

Валерий Климов