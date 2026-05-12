Ущерб от действий курьеров мошенников на Ставрополье превысил 140 млн рублей

С начала 2026 года в Ставропольском крае зарегистрировано 43 преступления, совершенных с участием курьеров телефонных мошенников. Общий ущерб от таких преступлений за первый квартал превысил 140 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, мошенники все чаще используют так называемых дропперов — посредников, через которых передаются или обналичиваются похищенные средства. Нередко в преступные схемы вовлекаются жители других регионов, в том числе несовершеннолетние.

Очередного предполагаемого участника мошеннической схемы задержали сотрудники управления уголовного розыска краевого главка МВД. По версии следствия, от его действий пострадал 55-летний житель Ставрополя, который лишился более 10,2 млн руб.

Как установили правоохранители, сначала потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы контроля за передачей показаний счетчиков. Под предлогом перепломбировки прибора учета злоумышленник убедил мужчину сообщить код из СМС. Позже с ним связался другой участник схемы, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что на имя потерпевшего якобы оформлена доверенность на лицо, связанное с запрещенной организацией.

Под угрозой уголовного преследования мужчину убедили «задекларировать» сбережения. Сначала он передал девушке-курьеру более 12 тыс. в иностранной валюте и 200 тыс. руб. В МВД отметили, что девушка также стала жертвой мошенников и проходит по делу в качестве свидетеля. Позднее потерпевший передал еще одному курьеру более 9,5 млн руб.

Задержанным оказался 20-летний житель Краснодара. По его словам, предложение о подработке он получил через мессенджер. В его обязанности входило получение денег у обманутых граждан и последующее перечисление средств на указанные счета. За каждую операцию он оставлял себе от 15 тыс. до 20 тыс. руб.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

Валерий Климов