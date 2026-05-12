«Метод позволял Эдисону поймать творческие озарения»

Изобретатель Томас Эдисон, который считал сон пустой тратой времени, креативно подходил к поиску выхода из творческого тупика. Он садился в кресло и брал по металлическому шарику в каждую руку. А когда проваливался в сон, предметы выпадали, моментально его пробуждая. Метод позволял Эдисону ловить творческие озарения в пограничном состоянии между сном и бодрствованием.

Этот же подход вдохновил группу нейробиологов из Парижского института мозга на эксперимент, который показал, почему днем нам снятся сюрреалистичные сны и как использовать их себе во благо. Мысли испытуемых кружили вокруг четырех основных переживаний. Одни отмечали быстротечные и почти настоящие воспоминания — например, «образ матери». Другие говорили об абсурдных картинках и заявляли, что «видели маленьких инопланетян». Третьи не теряли связь с окружающим миром, продолжая слышать звуки с улицы. А участники из четвертой группы во время дремоты размышляли о том, что будут делать завтра.

Ученые обнаружили, что все эти четыре сонных состояния могут накрывать и во время бодрствования. Это помогает объяснить необычные мысли и грезы наяву. В такие моменты контроль, логика и здравый смысл отключаются, уступая место яркому и бесконтрольному потоку ощущений. Так что если вы вдруг поймали себя на том, как смотрите в монитор и видите в нем не таблицу, а семью танцующих осьминогов, — возможно, мозг ищет выход из творческого кризиса. А вы сами уже на грани инсайта.

Анна Кулецкая