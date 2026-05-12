Суд обязал администрацию Ессентуков оформить права на бесхозные сети водоснабжения

Прокуратура Ессентуков через суд добилась возложения на администрацию города обязанности поставить на кадастровый учет объекты водоснабжения и водоотведения, не имеющие зарегистрированного собственника. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Как установило надзорное ведомство в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, право муниципальной собственности не было оформлено на объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на улицах Зеленой, Кубанской, Донской, Чехова и Терской, а также в переулках Студенческом, Светлом, Золотистом и на бульваре Энтузиастов.

По данным прокуратуры, линейные объекты не поставлены на кадастровый учет и фактически являются бесхозными. Отсутствие надлежащего обслуживания сетей приводило к аварийным ситуациям и нарушениям прав жителей на качественное предоставление коммунальных услуг.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления оформить право муниципальной собственности на инженерные сети и поставить их на государственный кадастровый учет.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Валерий Климов

